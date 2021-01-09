Президент РФ выразил соболезнования главе Индонезии после крушения «Боинга»

Москва, 9 января. Российский президент Владимир Путин выразил слова соболезнования индонезийскому лидеру Джоко Видодо после авиакатастрофы пассажирского «Боинга».

Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что авиалайнер компании Sriwijaya Air с пассажирами на борту упал в воду недалеко от Джакарты. Очевидцы рассказали, что слышали несколько взрывов. На борту самолета было около 60 человек.

Федеральное агентство новостей сообщало, что наземные службы Индонезии не получали сигнала бедствия от экипажа «Боинга».