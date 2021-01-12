Астролог предостерегает Бузову от возможных измен ее символического мужа

Известный астролог, специалист по составлению лунного и солнечного календарей, психолог Лилия Любимова составила прогноз по датам рождения Ольги Бузовой и Давида Манукяна. По мнению эксперта, паре не суждено построить долгие и счастливые отношения.

«Ольга родилась на стыке двух знаков — козерог и водолей, поэтому ее гороскоп довольно интересный. У нее открывается верхний зодиак, что характерно для незаурядных людей. Даве как раз интересны яркие и нестандартные женщины. В ближайшее время Ольгу ждут хорошие бизнес-проекты, но я не вижу у нее сильных показателей к серьезным отношениям, к браку», — спрогнозировала Лилия Любимова.

Астролог сопоставила знаки зодиака известной пары и пришла к выводу, что ссориться и расходиться Бузова и Манукян начнут уже к апрелю этого года.

«Это больше показательная пиар-история, чем долгосрочный союз. Сейчас он на нее действует провокационно-притягательно. Очень скоро у них начнется дележ власти, интересов, кто в паре более популярный, кому больше выгоден этот союз. Это такая детская борьба за власть, соревнования за доминирование», — отметила собеседница ФАН.

По прогнозу астролога, Давид Манукян не станет хорошим семьянином, он склонен к изменам, оскорблениям и обману. Лилия Любимова предрекает Бузовой сложные отношения с известным блогером и уверяет, что Ольга будет страдать рядом с молодым человеком.

«Он всегда будет ее нервировать. Оля будет в этих отношениях чувствовать себя обиженной. Он мальчик непростой, понторез, склонный к обманам и изменам. Я бы не назвала его спокойным, хорошим семьянином, его всегда будет нести. Ей будет с ним сложно, он начнет ее подавлять. Поколачивать вряд ли, он трусоватый для этого, но сильно оскорбить точно может», — поделилась мнением Любимова.

Для тихой и уравновешенной семейной жизни Ольге Бузовой стоит присмотреться к представителям других знаков зодиака, считает астролог.

«Для создания семьи Ольге подошел бы козерог, телец или скорпион. Рыбы тоже подходят, но они бывают разные. Конкретно Дава — не для нее», — резюмировала специалист по астрологическим прогнозам.

Ранее психолог Марианна Абравитова назвала символическую церемонию Бузовой и Давы на Мальдивах развлечением от скуки и обычным шоу и высказалась против заключения браков «понарошку». На территории другого государства браки не признаются официальными, поэтому отношения нельзя назвать семейными, считает специалист. Психолог привела в пример свадьбу Анастасии Волочковой.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо «свадьбы» певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна. Телеведущая колко прокомментировала громкое событие, намекнув, что у Бузовой входит в привычку «жениться» на Мальдивах.