Глава МИД Китая назвал главную политическую ошибку США

Смена президента США руководством Китая рассматривается как «открывающееся окно возможностей» для восстановления нормальных межгосударственных отношений. Они значительно «просели» в период правления Дональда Трампа, называвшего КНР «великой угрозой».

Все последние годы со стороны Вашингтона в адрес Пекина раздаются претензии, совершенно не обоснованные никакой логикой. Власти США подкрепляют их экономическими санкциями, направленными на ограничение деятельности китайских промышленных корпораций, что производится на фоне явно наблюдаемого падения экономики американских компаний.

Сложившуюся ситуацию разъяснил министр иностранных дел КНР Ван И, который прямо обвинил США в стремлении сохранить свое мировое экономическое лидерство путем подавления других развивающихся экономик мира.

«Мы знаем, что некоторые лица в США обеспокоены быстрым развитием Китая. Однако лучший способ сохранить лидерство — это постоянное самосовершенствование, а не блокирование развития других», — заявил глава МИД КНР.

Собственно, в словах Ван И сформулирован главный принцип внешнеэкономической деятельности Соединенных Штатов, соответствующий клейму «мирового жандарма», который давно уже навешан на эту страну силой санкций и оружия. Китай, в свою очередь, стремится сохранить достигнутый экономический уровень, тем более в условиях новых реалий, которые задает экономике пандемия коронавирусной инфекции.

Как мы помним, с начала пандемии COVID-19, когда ее масштаб и опасность уже можно было наблюдать невооруженным глазом, политики США, опережая результаты проводимых ВОЗ расследований, целиком и полностью возложили вину за распространение инфекции на КНР. Обвинения они подкрепили новым пакетом экономических санкций — в продолжение антикитайской политики, воспользовавшись «удобным случаем».

«То, что произошло, доказывает: попытка США подавить Китай и начать новую «холодную войну» не только нанесла значительный ущерб интересам двух народов, но и вызвала серьезные потрясения во всем мире», — объясняет глава МИД Китая Ван И.

Очевидно, что США используют абсолютно любой повод для усиления санкционных мер, имеющих целью хоть как-то подавить экономику Поднебесной. В частности, еще до распространения коронавируса, Вашингтон активно использовал политический кризис в Гонконге, подогревая его, координируя и, как неоднократно заявляли в самой КНР, финансируя. При этом на международных площадках представители США выступали с «жесткими осуждениями» руководства Коммунистической партии Китая за решительные действия по локализации протестов в Гонконге. Излюбленная тактика, согласитесь.

Как только появился более «удобный» повод — пандемия COVID-19 — США тут же переключились на новую повестку. Кто сейчас вспомнит о беспорядках в Гонконге? Их нет, они локализованы, в том числе и благодаря жестким изоляционным мерам, принятым в КНР в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Вместе с тем представитель КНР предлагает США вполне мирное сосуществование, свойственное китайской дипломатии — без очевидных ссылок на возможное силовое давление, как это, к сожалению, любят делать американские политики.

«В настоящее время китайско-американские отношения стоят на новом перекрестке, и перед нами открывается новое окно надежды. Мы готовы развивать отношения с США на основе координации, сотрудничества и стабильности», — сказал Ван И, посылая вполне ясный сигнал новому президенту США.

По мнению главы китайского МИДа, в новых реалиях международной обстановки Америке, чтобы сохранить свой статус великой державы, никуда не деться от правильной оценки уроков прошлого. Ван И считает, что только диалог и договороспособность позволят в будущем разрешить разногласия и противоречия, расширив общие интересы через сотрудничество. Услышит ли это послание новая президентская администрация?

Однако, сегодня США не оставляют ежедневных попыток предпринять действия провокационного характера в военно-морском противостоянии с КНР, своими корабельными ударными группами поддерживая у берегов Поднебесной высокое военное напряжение. Кроме того, американцы пошли на решительное обновление ракетного противокорабельного вооружения армии Тайваня, являющегося для КНР «красной тряпкой», с явно той же провокационной целью. Какую политику в отношении КНР выберет новый президент США Джо Байден, мы узнаем уже в ближайшее время.