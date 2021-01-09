Ведьма предостерегает от опасной игры с мистикой в гаданиях на суженого

В 2021 году Святки начались 6 января в Рождественский сочельник и закончатся 18 января в Крещенский сочельник. Потомственная ведьма Алена Полынь рассказала ФАН, что святочные гадания связаны в первую очередь с природными циклами. По ее словам, с 22 декабря начинается цикл возрастающего Солнца. Своего самого мощного движения оно достигает в первых числах января и продлится до середины месяца.

«Эти дни считались святыми, потому что они освещены Солнцем. На старорусском языке «га» — дорога, «дать» — давать, то есть дать дорогу. Гаданием человек помогал себе построить следующий год: что у него будет, понять, как лучше действовать», — отметила собеседница Федерального агентства новостей.

В Святки чаще гадают незамужние девушки, заявила эксперт по магическим обрядам. Алена Полынь предостерегает от опасных способов гадания, которые могут проводить только профессионалы. Одним из таких ведьма назвала «Зеркальный коридор».

«Ставятся два зеркала и по краям две свечи, вызывается суженый. Нужно вовремя зеркало опустить, если вы увидели какую-то фигуру. Это самый опасный способ, его дома практиковать точно нельзя, это только для профессионалов. Были реальные случаи, когда у женщин на шее оставались ожоги, вплоть до быстрых смертельных исходов. Играть с мистикой не нужно», — предупреждает Алена Полынь.

Ведьма назвала четыре наиболее безопасных домашних способа, как узнать имя суженого, увидеть жениха во сне и узнать, выйдете ли вы замуж в этом году.

Расти коса до пояса

Обряд проводится перед сном. Подготовьте расческу, важно, чтобы ей больше никто не пользовался. После того, как расчешете волосы, гребень нужно положить под подушку с мыслями о том, что к вам должен прийти суженый. Ложитесь спать эту ночь вам обязательно приснится человек, который в дальнейшем станет вашим мужем.

«Причем сны бывают настолько четкими, что можно разглядеть все детали, вплоть до ямочек на щеках», — заверила потомственная ведьма.

Ключ от сердца жениха

Для такого гадания нужно купить небольшой замочек с ключиком, можно декоративный. Замок нужно закрыть, опустить в воду и немного взболтать в стакане. Сказать слова:

«Приходи суженый напиться, а ключик у меня».

Ключик положите к себе под подушку, а ночью вам приснится человек, за которого вы выйдете замуж.

Из какого ты теста слеплен, суженый?

Позовите помощника для этого обряда. Тесто сделайте сами, но покупное тоже подойдет, оно должно быть разморожено. Кто-то должен спрятать это тесто от вас в одной из кастрюль на кухне. Если вы угадаете, в какой кастрюле тесто, значит, в этом году выйдете замуж. Если откроете пустую кастрюлю, значит, увы, в брак в этом году вам не суждено вступить.

Как карта ляжет

Если вы не разбираетесь в картах, то лучше их не использовать. Но есть способ для новичков. Из новой игральной колоды вытащите всех вальтов, всех королей и одну пиковую даму. Стопку карт нужно перетасовать и положить под подушку. Утром, не глядя, достать одну карту. Если это валет, то вы встретите молодого мужчину, возможно, даже моложе вас. Если король, то этот мужчина будет старше. Если вы достали пиковую даму, значит, появится соперница, которая будет мешать любовным отношениям.

Алена Полынь считает, что не стоит гадать большой компанией, как привыкли делать ради развлечения подружки. Эксперт отмечает, что энергия приятельницы может быть сильнее и ваше счастье может перейти к ней.

«Дело в том, что гадать с подругами опасно. Может быть украдена женская доля. Гадание — это закрытая процедура, где может присутствовать гадающий и тот, кому гадают. Если собирается шумная компания, три-четыре человека, есть опасность, что будет украдена женская доля. Вот предсказали вам хорошего хлопца, а вам какая-то девица позавидовала. Если у нее сильнее энергетика, она просто притянет вашу долю», — подчеркнула ведьма.

По словам Алены Полынь, святочные гадания всегда сбываются. Этого может не произойти только в том случае, если гадающий сделал что-то неправильно.

Ранее астронумеролог Елена Батыр предостерегала от гадания на умерших. Это связано с тем, что вызванная вами душа может после ритуала не уйти, сообщила ФАН шаманка. По ее словам, духи всегда просят откуп: неизвестно, что он захочет взять.