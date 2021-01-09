Индонезия готова помочь в урегулировании кризиса в Ливии

Тунис, 9 января. Министр иностранных дел Туниса Усман аль-Джаранди провел переговоры с послом Индонезии Икраром Нуса Бхакти, сообщает канал LJBC TV.

Официальная встреча состоялась в минувшую пятницу в столице республики. Они поделились мнением по ряду региональных и международных вопросов, а также развитию двусторонних отношений.

В ходе беседы Усман аль-Джаранди и Икрар Нуса Бхакти также затронули тему сложной ситуации в Ливии. Особенно усилия двух стран по восстановлению политической стабильности и безопасности в североафриканском государстве.

Посол Индонезии в Тунисе заявил, что Джакарта окажет всю необходимую помощь для разрешения ливийского кризиса мирным путем.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что старейшины и видные деятели города Суса поддержали политическую инициативу главы Палаты представителей Агилы Салеха, направленную на воссоединение Ливии.