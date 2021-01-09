Каким был подвиг 9-й роты в Афганистане 33 года назад

Осенью 1987 года командование Ограниченного Контингента Советских Войск в Демократической Республике Афганистан (ДРА) приняло решение провести военную операцию, целью которой было деблокирование города Хост, находящегося к тому времени в плотном окружении мятежников.

Для выполнения боевой задачи были задействованы три из четырех имевшихся в Афганистане советских дивизий — 103-я гвардейская воздушно-десантная, 108-я и 201-я мотострелковые, 15-я спецназа, 56-я десантно-штурмовая и 66-я горнострелковая бригады, 45-й отдельный инженерно-саперный, а также 191-й отдельный мотострелковый и 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полки. Кроме того, к участию в военных маневрах привлекались подразделения армии ДРА — несколько полков и бригад «коммандос» и спецназа. Операция получила название «Магистраль».

«Магистраль»

Одним из этапов операции был захват перевала Сатэ-Кандав, через который проходила единственная дорога, идущая в Хост из центральных районов Афганистана. Он находился на высоте более трех тысяч метров, что само по себе уже значительно усложняло задачу. Захватить Сатэ-Кандав должны были полки 103-й дивизии, тогда как задачей подразделения 345-го отдельного полка было взятие господствующей над дорогой высоты.

9-й роте 345-го парашютно-десантного полка поручили взять под свой контроль две безымянные вершины, которые обороняло небольшое подразделение душманов. 27 декабря рота численностью 39 человек, возглавляемая старшим лейтенантом Сергеем Ткачевым, во взаимодействии с полковым разведвзводом внезапным ударом захватила высоту 3234. Отсюда открывался хороший обзор в сторону защищаемой дороги, находившейся в нескольких километрах от вершины. На соседних точках расположили свои позиции другие подразделения 345-го полка.

Оборудовав огневые позиции и заминировав подходы, десантники встретили Новый 1988-й год. Всего на этой высоте их было 40 человек, так как командир полка Валерий Востротин, дополнительно придал роте артиллерийского корректировщика — старшего лейтенанта Ивана Бабенко, офицера полкового артдивизиона. Он мог взаимодействовать с двумя батареями, состоящими из шести орудий — трех 122-мм гаубиц Д-30 и трех 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

Нападение мятежников

До 7 января 1988 года на позициях было тихо, однако в этот день к вечеру на десантников обрушился минометный и артиллерийский огонь, после чего были атакованы позиции 1-го батальона, расположенные на соседней высоте. Кроме того, мятежникам удалось скрытно сблизиться с 9-й ротой, используя «слепые» участки местности. С рубежа в двести метров душманы начали первую атаку. Захват высоты означал установление контроля над дорогой, по которой в это время двигались войска, принимавшие участие в операции «Магистраль», а также колонны снабжения.

Основное усилие удара моджахедов пришлось на пулеметный расчет гвардии младшего сержанта Вячеслава Александрова. Огнем из крупнокалиберного пулемета «Утес» он не позволил душманам сблизиться с позицией роты и мятежники, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, отошли. В этом же бою Вячеслав погиб. Впоследствии Указом Президиума ВС СССР ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Используя ночное время, душманы перенесли усилия на другой участок обороны, безостановочно продолжая атаковать десантников в надежде скинуть их с занимаемой высоты. Мины, установленные перед позициями роты, а также удары артиллерии (две артбатареи в течение ночи выпустили более 600 снарядов), огонь которой корректировал Иван Бабенко, нанесли врагу значительные потери, однако атаки не прекращались.

Гвардии рядовой Андрей Мельников, будучи пулеметчиком, успешно отразил несколько нападений, постоянно меняя огневые позиции. Однако в ходе боя он получил несколько ранений и истекал кровью. Когда закончились боеприпасы, он доложил об этом своему командиру и упал без сил. Андрей Мельников умер от большой кровопотери, посмертно ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Во время последней, двенадцатой по счету атаки, уже практически не имея боеприпасов, десантники приготовились к рукопашной схватке. Иван Бабенко был готов вызвать огонь артиллерии на себя. Как вспоминали участники того боя, это был самый критический и отчаянный момент — казалось, что вот-вот наступит конец. Тогда к позициям 9-й роты пробился полковой разведвзвод, удар которого опрокинул душманов, заставил их отойти — и больше не появиться.

Итоги боя за высоту 3234

В этом бою погибли шесть десантников, еще двадцать восемь гвардейцев были ранены. Все участники были награждены боевыми орденами. Два десантника посмертно стали Героями Советского Союза.

Позже, оценивая произошедшее, разные источники называли численность мятежников в 200–400 человек, которых с пакистанской территории поддерживали минометы и орудия. А факт использования Пакистаном вертолетов для эвакуации раненых косвенно подтверждает версию о том, что в бою принимали участие военнослужащие армии этой страны.

В 2005 году на экраны кинотеатров вышел художественный фильм Федора Бондарчука «9 рота», повествующий о подвиге гвардейцев-десантников 345-го парашютно-десантного полка.