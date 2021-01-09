Курские волонтеры перед Новым годом накормили более 80 бездомных

Накануне новогодних и рождественских праздников курские волонтеры уже шестой год традиционно кормят бездомных и нуждающихся жителей региона, а также дарят им подарки. В интервью ФАН организатор группы помощи бездомным и нуждающимся Курска Светлана Козина рассказала, какие блюда входят в праздничное благотворительное меню.

«Изначально, когда мы только начинали, волонтеры развешивали на мусорных баках объявления о том, в какое время и в каком месте будут проходить обеды. Потом уже сработало сарафанное радио, и люди стали собираться в одно и то же время в одном и том же месте — у трамвайной остановки ж/д вокзала города Курска», — поделилась собеседница Федерального агентства новостей.

По словам Козиной, волонтерами становятся люди разных возрастов и социальных статусов, часто приходят к ним и семьями. Однако школьники и подростки до 18 лет принять участие в благотворительности не смогут.

«Мы только принимаем волонтеров с 18 лет, потому что категория бездомных людей все-таки очень специфична и от них можно услышать не только маты», — объясняет Светлана Козина.

По ее словам, благотворительные обеды проводятся регулярно, в том числе на рождественские и новогодние праздники.

«Мы всегда стараемся радовать наших подопечных, этот год — не исключение. В праздничное меню вошли различные вкусняшки, например, салат «Мимоза» и рождественские пряники. Перед Новым годом у нас был салат оливье, котлеты, картофельное пюре. Еще Дедушка Мороз вручил всем бездомным подарочки», — рассказывает организатор группы помощи бездомным и нуждающимся.

Собеседница ФАН добавляет, что все блюда готовятся в домашних условиях, но иногда на помощь проходят кафе — постоянные социальные партнеры, которые готовят супы в 50-литровых кастрюлях, а выпечкой и салатами занимаются уже сами волонтеры.

Однако все стараются не только накормить, но и показать людям, что в них верят, они не потеряны для общества. Все, что от них ждут волонтеры — возвращение к нормальной социальной жизни.

По словам Светланы Козиной, в холодное время к ним приходят от 50 до 100 человек, а летом людей меньше — от 30 до 70. Это связано с тем, что многим волонтеры помогают найти летнюю сезонную работу, в основном мужчинам, поэтому на обеды приходят только пожилые люди и женщины.

«Очень было много людей перед Новым годом. На Рождество, действительно, было около 60 человек, а перед 31 декабря больше 80, если не считать детей. Также приходили нуждающиеся люди еще и с детками, я так понимаю, чтобы получить подарочки, которые мы приготовили для них», — поделилась собеседница ФАН.

Частая проблема, с которой сталкиваются волонтеры, заключается в том, что люди со средним достатком, у которых есть не только крыша над головой, но и золотые украшения, посещают благотворительные обеды вместе с бездомными и нуждающимися, чтобы бесплатно поесть и получить подарки.

«Бывают такие случаи, что приходят люди и становятся в очередь, по которым понятно, что тяжелой ситуации в жизни у них нет, потому что украшения золотые есть и одежда на них не из дешевых. На этот случай нам наш духовный отец Андрей Барабаш сказал, что обязательно всем, кто встал в очередь, наливайте горячий суп. Возможно, человек и правда в этом нуждается», — объясняет Светлана Козина.

Козина рассказывает, что к таким людям обычно подходят волонтеры и выясняют, что у них случилось, в чем они нуждаются. Обычно в ответ они слышат:

«Просто хочу поесть».

В такой ситуации, конечно, благотворители накормят просящего человека, но раздавать бесплатно им подарки, вещи и консервы не будут, так как они предназначены для бездомных и нуждающихся жителей Курска.

Ранее ФАН сообщал, что в первых числах января волонтеры из Томска провели акцию «Накорми бездомного». Помимо сытного обеда, нуждающимся раздали теплые носки, нижнее белье и мыло.