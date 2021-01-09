Испуганные очевидцы показали на видео странного водителя, устроившего ДТП в Ялте

Ялта, 9 января. В Ялте на парковке у гостиницы Yalta Intourist произошел конфликт. Водитель BMW поцарапал белую KIA, но в итоге пострадал сам. Когда владелец KIA начал предъявлять претензии, мужчина на BMW стал таранить людей на машине и угрожать. На синем BMW не было номеров.

Несколько видео появилось в Telegram-канале AMS DRIVER.

Судя по видеозаписям, во время конфликта на парковке присутствовали более десяти человек. Пострадавший увидел царапины на своем авто и заявил, что ремонт каждой из них обойдется в кругленькую сумму. Люди заявили, что планируют вызвать сотрудников ГИБДД, но водитель переходит на громкую ругань и оскорбления.

Затем он садится за руль и пытается наехать на человека, но машина катится назад, а дверь выламывается о столб с дорожным знаком. Люди начинают разбегаться, слышны крики, что может начаться стрельба.

«Водитель, совершивший ДТП в Ялте, устанавливается. Принимаются все меры для его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством», — прокомментировали инцидент в пресс-службе крымского управления МВД корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что в серьезном ДТП под Ялтой с участием пяти автомобилей пострадали несколько человек.