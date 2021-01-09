Власти Индонезии уточнили число людей на борту Boeing 737

Джакарта, 9 января. Министр транспорта Индонезии заявил, что на борту разбившегося лайнера находились 65 человек.

Как передает сообщение ведомства новостной портал Detik, из них 12 человек были членами экипажа, 53 — пассажирами.

Сведения о крушении самолета поступили от местных СМИ в субботу днем. Рейс перестал выходить на связь через пять минут после взлета в Джакарте. За минуту борт потерял больше 10 тысяч футов высоты, эксперты сразу предположили худшее.

Позже местные источники передали, что рыбаки в Яванском море выловили алюминиевые осколки, а экстренные службы сообщили, что у побережья вылавливают тела. Семьи пассажиров исчезнувшего самолета собрались в ожидании новостей о своих близких в аэропорту в городе Понтианак, где должен был приземлиться рейс. Россиян на борту не было.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Министерства транспорта Индонезии Буди Карья Сумади официально подтвердил, что пропавший с радаров пассажирский самолет Boeing 737-500 разбился.