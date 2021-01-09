Депутат Госдумы РФ прокомментировала непредсказуемость президентов США

Москва, 9 января. Американский президент Дональд Трамп является эмоциональным человеком, однако избранный лидер Джо Байден ведет себя также непредсказуемо, заявила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси ранее предложила ограничить возможности Трампа в сфере ядерного вооружения.

По словам Елены Паниной, действующий глава США отличается эмоциональностью и временами поступает агрессивно, однако Джо Байден также не внушает доверия. Политик часто забывает о происходящих событиях и путает имена людей, напомнила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что Вашингтон осложнил обстановку в мире, покинув основополагающие международные договоры. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

«И как поведет себя в подобных ситуациях Байден?» — задалась вопросом Панина.

Федеральное агентство новостей сообщало, что американский аналитик назвал сферы для сотрудничества США и России.