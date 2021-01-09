Кварталы «сияющего града на холме» обносят колючей проволокой. Колонка Голоса Мордора

Автор Twitter-блога Голос Мордора рассуждает о том, к чему могут привести последние события, произошедшие в США.

Говорят, что проигрывать нужно уметь. Совершенно с этим согласен, но только с одной поправкой: умение выигрывать — тоже очень важно. Не в смысле того, как добиться победы, а как вести себя по отношению к проигравшим или проигравшему.

Я не хочу углубляться в дебри того, что происходило на президентских выборах в США, искать нарушения и предъявлять кому-то обвинения. В контексте того, о чем я хочу сказать, это совершенно не важно. Важно то, что происходящее сейчас в США вполне можно назвать репрессиями. Причем репрессиями не только в отношении еще действующего президента Дональда Трампа, но также и в отношении огромного количества тех, кто на последних президентских выборах отдал за него свои голоса. Просто представьте, это 74 миллиона человек, при том, что за его оппонента Джозефа Байдена проголосовало вполне сравнимое количество избирателей — 81 миллион. Согласитесь, разница хоть и есть, но очевидно то, что США расколоты практически пополам, даже если принять на веру утверждение, что выборы прошли абсолютно честно и никаких нарушений и подтасовок не было.

Сейчас говорят, что Трамп ведет себя неадекватно. Не знаю. Возможно, какой-то политический эпатаж и есть, но все его основные заявления сводятся к тому, что он принимает результаты выборов, а это самое главное. Да, он считает, что они сфальсифицированы, что имело место грандиозное мошенничество, но он все равно согласен мирно и законно передать власть новому избранному президенту. Есть другой хороший вопрос — а адекватно ли поведение выигравшей стороны? Я не говорю конкретно о Байдене, я обо всем так называемом «глубинном государстве», которое, как оказалось, состоит не только из тех политиков, что Трамп называл «вашингтонским болотом», а еще из мощнейших СМИ, а также новых медиа, в частности социальных сетей.

Для начала можно сказать, что поведение всей этой силы было неадекватным все время президентства Трампа. Он, наверное, первый в истории США президент, который умудрялся руководить страной со связанными руками. Все четыре года он работал под мощнейшим артиллерийским огнем, причем не просто какой-то критики, а обвинений, чуть ли не в шпионаже и в измене своей стране. И это были не просто обвинения: по ним проводились масштабные, дорогостоящие расследования, которые ничего не дали, но тем не менее это не стало поводом для того, чтобы эти обвинения прекратились. Про поведение СМИ во время президентства Трампа уже написано много. Эти «эталоны свободы слова», по крайней мере большинство из них, превратились в самые настоящие пропагандистские рупоры, активно работающие против действующего президента. Вроде бы приличные издания с вековой историей, но они опускались до банальных дешевых оскорблений.

Но это только цветочки. Ягодки пошли после выборов 2020 года. И самое удивительное здесь то, как стараются закрыть рот еще действующему президенту. Его аккаунты заблокированы буквально во всех социальных сетях — в Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. То же самое происходит с аккаунтами его соратников и даже активных сторонников из числа обычных граждан США. Более того, магазин Google удалил приложение Parler — альтернативную социальную сеть, которую облюбовали сторонники Дональда Трампа. То, что происходит в отношении президента — это не просто затыкание рта, это самые настоящие информационные репрессии, поражение в правах, попытка превратить Трампа в изгоя. И все это происходит в стране, которая так гордится своей демократией, своими свободами, в том числе и свободой слова, а также равными правами для всех граждан.

Проблема в том, что все это направлено не только против Трампа. Все это направлено против 74 миллионов его избирателей. Все эти репрессии в первую очередь направлены против них. Этих американцев сейчас хотят заставить замолчать — закрыть им рты, превратив во все тех же изгоев, вместе с Трампом, за которого они голосовали. Избранный президент Байден пафосно заявлял, что не хочет видеть Америку синих и красных штатов, он хочет видеть Америку единой. Но именно демократы делают все, чтобы расколоть США. Расколоть по расовому, этническому и социальному признакам. Именно демократы отторгают добрую половину американских избирателей. Уже начали писать о «тупых реднеках», недостойных избирательного права. Началось деление людей на сорта, а это — явно не признак демократии. Это куда ближе к самому мракобесному фашизму. Впрочем, многих уже и не удивляет, что в США все идет по классическому Джорджу Оруэллу.

И, наверное, дело не в том, что Байден не умеет выигрывать. Он просто не считает нужным вести себя прилично по отношению к тем, кто голосовал не за него. 74 миллиона американцев должны знать, что той администрации, которая пришла к власти в США, будет совершенно плевать на их права и их проблемы. Более того, им попросту попытаются заткнуть рот, чтобы те не вякали. И при таком единодушии СМИ и ведущих социальных сетей кажется, что сделать это достаточно просто. Неугодные аккаунты и группы можно попросту блокировать, а если будут появляться какие-либо альтернативы, то у спецслужб США достаточно механизмов, чтобы препятствовать их работе, а то и вовсе уничтожать.

Но это уже будет все, что угодно, но только не свобода и демократия, которыми США так гордились и ставили в пример всему миру. Некоторые кварталы «сияющего града на холме» обносят колючей проволокой и ставят вооруженных часовых. Пока что только в информационном пространстве, но кто знает, что будет завтра?