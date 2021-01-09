Специалисты МАК расследуют столкновение двух самолетов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 января. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию авиакатастрофы в Ленобласти. Недалеко от аэродрома Гостилицы столкнулись два легкомоторных самолета.

Установлено, что первым взлетело воздушное судно Cessna. Спустя минуту поднялся в воздух самолет Piper, где, кроме пилота, были еще два пассажира. Спустя короткое время свидетели увидели, что один из самолетов стал падать с высоты около 300 м.

В результате авиакатастрофы погибли пилот Piper и пассажиры, мужчина и женщина. Управлявший вторым самолетом мужчина смог посадить его, несмотря на механическое повреждение, сообщал ФАН.