Певица Акула пожаловалась на отмену гастролей из-за пандемии

Российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая Оксана Почепа, более известная как Акула, в интервью корреспонденту ФАН рассказала о своих планах на 2021 год. По словам артистки, ограничения из-за COVID-19 сильно повлияли на ее творчество: все намеченные на годы вперед концерты пришлось отменить.

«До того как всех закрыли на пандемию, у нас на три года вперед были расписаны гастроли с контрактами. А за какие-то площадки даже была взята предоплата», — поделилась певица.

Оксана Почепа не теряет надежды, что уже совсем скоро сможет выступить перед заждавшимися поклонниками.

«Сжав пальчики крестиком, мы молча ждем, когда все это закончится. Тогда мы продолжим активно гастролировать и радовать людей», — выразила надежду артистка.

Ранее ФАН писал, что на певицу Валерию обрушилась волна критики и хейта после ее заявления о нехватке средств для существования из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Певица объяснила, что «артисты — это только верхушка айсберга». Речь в данном случае идет о тех, кто занимается организацией и проведением концертов, в том числе операторы, техники, световики. Без заработка остались тысячи людей, многие из которых попытались найти себя в других сферах.

Продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин поддерживает слова супруги. Доходы российских артистов сложно назвать крупными — даже самые известные и популярные не имеют миллионных гонораров в долларовом эквиваленте, заявил Пригожин в интервью ФАН. Продюсер подчеркнул, что сам он «трудится в поте лица и не отлынивает», без конца считая чужие деньги. Вместо этого он пытается обеспечить своей семье достойную жизнь и дать детям качественное образование.