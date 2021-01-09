Мощный взрыв прогремел на АЗС в Триполи

Триполи, 9 января. Мощный взрыв прогремел на автозаправочной станции на западе Ливии, сообщил пресс-секретарь службы скорой помощи Усама Али каналу Libya Al Ahrar TV.

Инцидент случился на АЗС в районе Аль-Бивио на востоке столицы североафриканского государства. На место ЧП направили все экстренные бригады: медиков, спасателей и полицию.

Спустя несколько часов пожарным удалось погасить пламя. Эту информацию подтвердил глава Управления национальной безопасности Ибрагим бин Шаабан.

По предварительной версии, причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования, которое привело к пожару и последующему взрыву. Владелец автозаправки рассказал, что в результате ЧП пострадал его сотрудник, гражданин Бангладеша. Его с серьезными ожогами госпитализировали в больницу.

Ряд арабских СМИ сообщил о гибели пяти выходцев из Южной Азии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Полиция ведет расследование.

Местные жители предполагают, что за взрывом АЗС могут стоять боевики Правительства национального согласия. В Триполи на постоянной основе происходят столкновения между бандформированиями за контроль над территориями, что нередко приводит к ущербу объектов инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.