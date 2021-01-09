Летчик-герой предположил, что пассажиры разбившегося в Индонезии Boeing могли выжить

Лайнеры можно использовать до 40 лет, 26 лет для самолета — не срок. Об этом в комментарии ФАН рассказал герой РФ, летчик, посадивший неисправный ТУ-154 в Ижме в 2010 году, Андрей Ламанов.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, 9 января потерпел крушение над Яванским морем в Индонезии. На борту лайнера находились 53 взрослых пассажира, шесть детей и один младенец. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Индонезийские СМИ сообщали о найденных обломках воздушного судна и телах авиапассажиров, власти подтвердили это информацию. CNN Indonesia, ссылаясь на комментарии местных рыбаков, сообщает о двух взрывах, прогремевших на борту.

Ламанов считает, что при хорошей посадке самолета на воду у людей была возможность спастись.

«Если после взлета самолет пролетел всего четыре минуты и упал в открытое море, то вероятность спасти людей есть при благополучной посадке на воду. За четыре минуты он еще не успел отлететь далеко от береговой черты», — рассуждает летчик.

По информации СМИ, Boeing 737 находился в эксплуатации уже 26 лет. Эксперт пояснил, что это небольшой срок для самолета, также летчик объяснил, что искать причину крушения пока рано — их может быть множество.

«26 лет — это не срок. Самолеты эксплуатируются до 40 лет. У лайнера, конечно, меняется оборудование, может быть, происходят внешние изменения, но работать он должен исправно. Почему он мог упасть? Сейчас еще ничего не известно, поэтому могу назвать тысячу причин. Как правило, 98% — человеческий фактор, 2% — отказ авиационной техники. Нужно найти расшифровки бортовых средств объективного контроля, тогда все будет гораздо понятнее», — сказал Ламанов.

Россиян на борту потерявшего связь с диспетчерами воздушного судна авиакомпании Sriwijaya Air, по предварительной информации, не было. Пилоты Boeing 737-500 перестали выходить на связь с диспетчерами. Перед потерей сигнала самолет снизился примерно на 10 000 футов.