Родственники пассажиров пропавшего Boeing 737-500 ждут близких в аэропорту

Джакарта, 9 января. Пропавших пассажиров рейса 182 компании Sriwijaya Air ожидают в аэропорту Сукарно-Хатта в столице Индонезии.

Родственники пассажиров самолета Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак, собрались в здании международного аэропорта Сукарно-Хатта. Они рассчитывают встретить своих близких, связь с которыми была потеряна.

Меж тем, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о крушении самолета, пишет «360». В посольстве РФ уже подтвердили, что россиян на борту самолета не было. Поисково-спасательная операция продолжается.