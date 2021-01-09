Госдолг Украины вырос на 116 млрд гривен за минувший год

Киев, 9 января. Министерство финансов Украины сообщило, что государственный долг по итогам 2020 года увеличился на 116,4 млрд гривен.

Заимствования в общий фонд составили 621,5 млрд. На погашение госдолга ушло 385,5 млрд, а на его обслуживание — 119,6 млрд. Внутренние государственные заимствования составили 389,2 млрд, из внешних источников привлечено 232,3 млрд, уточнили в ведомстве. Общая сумма долга не приводится, но известно, что к концу ноября он равнялся 2,398 трлн гривен, или 84,24 млрд долларов.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров ранее констатировал, что нынешнее правительство построило всю тактику восстановления экономики на привлечении иностранных займов. Киев активно добивается кредитов от Всемирного банка и Международного валютного фонда, соглашаясь выполнять все выдвинутые требования. Однако подобная зависимость не идет на пользу простым гражданам, она провоцирует лишь еще большее снижение их покупательной способности.