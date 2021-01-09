Заболевшего COVID-19 Басилашвили выписали из больницы

Санкт-Петербург, 9 января. Актера Олега Басилашвили выписали из больницы в Санкт-Петербурге, куда он попал с коронавирусом. Об этом рассказали в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.

Народного артиста СССР госпитализировали 2 января, а на следующий день в больницу попала его супруга. Обоим поставили диагноз COVID-19.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях», — сообщили в БДТ.

В театре уточнили ТАСС, что коллега Басилашвили, актриса Алиса Фрейндлих, также заболевшая коронавирусом, продолжает лечение в стенах больницы.

Недавно выписали актера Александра Ширвиндта. Сданный им тест на коронавирус тоже показывал положительный результат, но артисту удалось победить недуг.