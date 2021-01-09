Ливийские учителя готовят протестную акцию против ПНС

Триполи, 9 января. Ливийские учителя планируют провести митинг против Правительства национального согласия, сообщает телеканал Libya24.

Представители Всеобщего союза преподавателей призвали коллег принять участие в мирной демонстрации напротив здания Президентского совета ПНС. Организаторы заявили, что протестная акция должна пройти 17 января 2021 года.

Арабское СМИ отмечает, что митинг направлен на восстановление прав учителей. Для этого педагогов просят поднять «белые и национальные флаги».

Ранее международное сообщество уличило североафриканскую страну в несоответствии мировым стандартам образования. Оно отметило упадок по сравнению с его состоянием во время правления Муаммара Каддафи. При бывшем лидере детям было предоставлено бесплатное обучение в начальных классах, средней школе и институтах. Социальная сфера обеспечивалась за счет доходов от добычи природных ресурсов.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в декабре 2020 года неизвестные совершили нападение на школу в городе Аль-Аджилят. В ходе атаки один подросток погиб, двое получили ранения.