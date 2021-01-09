Посольство РФ заявило об отсутствии россиян на борту самолета Sriwijaya Air

Джакарта, 9 января. Россиян на борту потерявшего связь с диспетчерами воздушного судна авиакомпании Sriwijaya Air, по предварительной информации, не было.

Начата поисково-спасательная операция. Самолет вылетел из Джакарты и должен был прибыть в Понтианак. Пилоты Boeing 737-500 перестали выходить на связь с диспетчерами. Перед потерей сигнала самолет снизился примерно на 10 000 футов.

О возможном крушении воздушного судна сообщило Синьхуа. На борту самолета находятся 53 взрослых и шесть детей. В Сети появились несколько снимков, на которых запечатлено, предположительно, место крушения борта.