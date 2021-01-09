Продюсер Ахеджаковой подтвердил госпитализацию и назвал диагноз

Москва, 9 января. Советская и российская актриса Лия Ахеджакова госпитализирована в Москве с коронавирусом.

Информацию подтвердил ее продюсер. По его словам, артистка действительно сейчас находится в больнице, врачи оценивают ее состояние в рамках нормы. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили.

«Лия Меджидовна заболела еще в конце прошлого года. А 1 января получила положительный тест на коронавирус. Все это время она лечилась дома, а 7 января — в Рождество — мы приняли решение госпитализироваться. По результатам обследования у нее нет большого поражения легких. Серьезное вмешательство медиков, применение ИВЛ не требуется. Она сильный человек, не привыкла жаловаться, чувствует себя хорошо», — сообщил ФАН собеседник из близкого окружения актрисы.

Состояние 82-летней актрисы ухудшилось в связи с рядом хронических заболеваний. В больницу женщину забрали еще несколько дней назад. Там же был сделан тест на наличие COVID-19, результат оказался положительным.

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