Посольство РФ пока не владеет данными о россиянах на борту Boeing 737-500

Джакарта, 9 января. Представители российского посольства в Индонезии пока не знают, есть ли на борту Boeing 737-500 граждане РФ.

«По предварительной информации, полученной нами, российских граждан на борту самолета не было», — сообщили в ведомстве.

Воздушное судно, вылетевшее из Джакарты, потеряло связь с диспетчерами. Уже начата поисково-спасательная операция. В Сети появились снимки, на которых запечатлено, предположительно, место крушения борта. Однако эта информация пока не подтверждена.

В самолете находятся 53 взрослых пассажиров и шесть детей. О потере связи диспетчеров с самолетом сообщил ресурс Flightradar24. Впервые Boeing 737-500 совершил полет в мае 1994 года.