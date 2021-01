Джакарта, 9 января. Boeing 737-500 мог упасть с высоты 10 тысяч футов менее чем за 60 секунд. Такие сообщения появились в Сети. Начата поисково-спасательная операция.

Новость дополняется.

We’re receiving videos and images transferred by the the rescue team #SJ182 https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/Z25P4dfZOt