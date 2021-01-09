Георгий Мартиросян заявил ФАН, что его карьера зависла в неопределенности

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян поделился с ФАН своими творческими планами на 2021 год.

Артист рассказал, что продюсер спектакля, где ему предлагали сыграть, пока не нашел достаточно средств. После этого Мартиросяну предложили еще несколько проектов и съемок, но, по его словам, все зависло в неопределенности.

«Все разрознены и никто не может построить планы. Было, конечно, предложение принять участие в новом спектакле, но повисло и висит до сих пор. Продюсер не смог найти деньги, он был в поиске. Ничего определенного пока нет, есть какие-то предложения по поводу кино, каких-то двух сериалов», — сообщил актер.

Георгий Мартиросян заявил, что последний раз он играл в спектакле еще в марте, а потом на сцену так и не выходил.

«Сейчас никакой конкретики не получается. Видите, у нас слетают все спектакли, мы не можем общаться, соответственно, не возникает никаких идей. Могла произойти какая-то интересная ситуация, чтобы родились хотя бы фантазии по этому поводу. Последний спектакль в 2020 году мы сыграли 16 марта. С тех пор у нас все прекратилось», — поделился Мартиросян.

Ранее в интервью ФАН актер Андрей Мерзликин заявил, что планирует провести Рождество и все новогодние каникулы на репетиции в театре. По его словам, с утра до вечера он будет находиться на сцене. Мерзликин пригласил читателей ФАН на спектакль «Лес» со своим участием.

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