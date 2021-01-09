Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из Джакарты пассажирским Boeing 737-500

Джакарта, 9 января. Следующий в Понтианак пассажирский борт перестал отвечать диспетчерам. Самолет вылетел из Джакарты.

О потере связи борта с диспетчерами свидетельствуют данные ресурса Flightradar. Имеются подтвержденные сообщения о пропаже с радаров пассажирского Boeing 737-500 у берегов Индонезии. Начата поисково-спасательная операция. Первый полет этого самолета состоялся в мае 1994 года.

В минувшую пятницу в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет. Спасатели нашли под обломками тела двух пассажиров и пилота. ФАН установил личности погибших. Ими оказались Николай И., 1983 года рождения, и Арина Б., 1991 года рождения. Это пилот и одна из пассажирок.