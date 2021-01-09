Силы безопасности Туниса задержали лидера связанной с «Аль-Каидой» группировки

Тунис, 8 января. Силы безопасности Туниса арестовали лидера одного из отделений террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), сообщает издание AlArabiya.

Глава информационного офиса суда первой инстанции Мохсен ад-Дали заявил, что правоохранительным органам удалось задержать пять экстремистов, которые готовили провокации на территории государства.

Представитель ведомства отметил, что в числе задержанных тунисцев арестован руководитель группировки, связанной с «Аль-Каидой». Министерство внутренних дел охарактеризовало радикального исламиста как «особо опасного».

МВД сообщило, что ранее он уже находился в розыске, имел связи с зарубежными экстремистами и сотрудничал с бандформированием «Бригада Укбе бин Нафи», которая является филиалом «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба.

Федеральное агентство новостей сообщало, что члены группировки «Аджнед Килафха», которая связана с запрещенной организацией, обезглавили пастуха на границе с Алжиром.

1 Организация запрещена на территории РФ.