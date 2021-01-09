Опубликованы кадры последствий наводнения в Марокко

Рабат, 9 января. Ежегодные проливные дожди вновь привели к наводнению в нескольких районах Марокко, передает онлайн-газета Morocco World News.

Больше всего пострадал город Касабланка. Уровень воды местами поднялся до метра, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре и частной собственности местных жителей.

Общественный транспорт остановился, а целые кварталы оказались затопленными. Один из пользователей Twitter иронично прокомментировал ситуацию, заявив, что населенный пункт имеет все шансы «стать новой Венецией».

Meanwhile in #Casablanca, #Morocco, there are serious #flooding. The city is slowly marking its transition to becoming the new Venice pic.twitter.com/LkokAXdUym — Eva (@Nikicchin) January 8, 2021

Власти города собрали экстренное заседание по поводу наводнения только спустя три дня после начала стихийного бедствия. Чиновники и представители спасательных ведомств уделили особое внимание обсуждению мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Местные жители выразили недовольство из-за отсутствия оперативной реакции администрации по оказанию помощи пострадавшим. Гражданам приходилось собственными силами покидать затопленные районы.

Грязевые потоки воды размыли дороги и фундамент многоэтажных зданий. Это привело к обрушению нескольких строений. Так, 7 января крыша частного дома в Старой Медине Касабланки обвалилась и убила одного человека, еще четверо получили ранения.

Some roads got very destroyed, draining capacity reached and some are taking out their jet ski lol pic.twitter.com/f1tyP8VrWr — Eva (@Nikicchin) January 8, 2021

В настоящий момент дожди продолжают затапливать города в Марокко, поэтому пока сложно оценить общий ущерб экономике страны. Также спасатели ведут поиск пострадавших и без вести пропавших людей. Их число может достигнуть нескольких сотен.

В регионах с наводнением до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два человека пропали без вести в результате паводка на западе Турции, троих пострадавших удалось спасти.