Опубликованы кадры последствий наводнения в Марокко

Рабат, 9 января. Ежегодные проливные дожди вновь привели к наводнению в нескольких районах Марокко, передает онлайн-газета Morocco World News.

Больше всего пострадал город Касабланка. Уровень воды местами поднялся до метра, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре и частной собственности местных жителей.

Общественный транспорт остановился, а целые кварталы оказались затопленными. Один из пользователей Twitter иронично прокомментировал ситуацию, заявив, что населенный пункт имеет все шансы «стать новой Венецией».

Meanwhile in #Casablanca, #Morocco, there are serious #flooding. The city is slowly marking its transition to becoming the new Venice pic.twitter.com/LkokAXdUym