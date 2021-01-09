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Опубликованы кадры последствий наводнения в Марокко

Опубликованы кадры последствий наводнения в Марокко

Рабат, 9 января. Ежегодные проливные дожди вновь привели к наводнению в нескольких районах Марокко, передает онлайн-газета Morocco World News.

Больше всего пострадал город Касабланка. Уровень воды местами поднялся до метра, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре и частной собственности местных жителей.

Общественный транспорт остановился, а целые кварталы оказались затопленными. Один из пользователей Twitter иронично прокомментировал ситуацию, заявив, что населенный пункт имеет все шансы «стать новой Венецией».

Власти города собрали экстренное заседание по поводу наводнения только спустя три дня после начала стихийного бедствия. Чиновники и представители спасательных ведомств уделили особое внимание обсуждению мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Местные жители выразили недовольство из-за отсутствия оперативной реакции администрации по оказанию помощи пострадавшим. Гражданам приходилось собственными силами покидать затопленные районы.

Грязевые потоки воды размыли дороги и фундамент многоэтажных зданий. Это привело к обрушению нескольких строений. Так, 7 января крыша частного дома в Старой Медине Касабланки обвалилась и убила одного человека, еще четверо получили ранения.

В настоящий момент дожди продолжают затапливать города в Марокко, поэтому пока сложно оценить общий ущерб экономике страны. Также спасатели ведут поиск пострадавших и без вести пропавших людей. Их число может достигнуть нескольких сотен.

В регионах с наводнением до сих пор не введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что два человека пропали без вести в результате паводка на западе Турции, троих пострадавших удалось спасти.

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