Стало известно, когда выйдет заключительная часть фильма «Последний богатырь»

Сценарист и режиссер популярного российского фильма «Последний богатырь» Виталий Шляппо в комментарии ФАН рассказал о работе над третьей, заключительной частью приключенческого фэнтези, а также поделился своими коммерческими ожиданиями от второй части картины «Последний богатырь. Корень зла».

«Третья часть будет финальной. В ней мы узнаем, почему наш главный герой вообще попал в этот водоворот событий. Заключительный фильм трилогии выйдет на большой экран через год. Он снят и уже смонтирован. Сейчас мы утверждаем финальный монтаж, затем начнется работа по компьютерной графике. Как ясно из нашего короткого тизера, большая часть действий будет происходить в современной Москве», — сказал Шляппо.

Виталий Шляппо признался, что не рассчитывал на огромный успех второй части в прокате.

«Безусловно, для нас было неожиданностью то, что мы с такой с скоростью смогли за шесть дней собрать в кинопрокате миллиард рублей. Конечно, мы на это надеялись, но не рассчитывали. Наверное, это говорит о том, что люди очень сильно устали сидеть дома и решили пойти в кино. Кино, конечно, тоже хорошее получилось», — отметил режиссер.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей режиссер фильма «Последний богатырь. Корень зла» Дмитрий Дьяченко назвал фильм масштабным и бесшабашным.