Американский аналитик назвал сферы для сотрудничества США и России

Вашингтон, 9 января. Аналитик из США Джошуа Хумински считает, что Вашингтон должен наращивать сотрудничество с Россией в сферах борьбы с терроризмом и контроле за вооружениями.

Одной из самых серьезных проблем, с которыми предстоит столкнуться администрации Джо Байдена, является конкуренция с Россией. По мнению Хумински, Вашингтону сейчас нужна перезагрузка и фундаментальное переосмысление отношений с Россией. Об этом рассказывается в материале «ПолитРоссии».

Даже во времена холодной войны, когда отношения между странами были максимально напряженные, Вашингтон и Москва продолжали взаимодействие по ключевым направлениям. Сейчас, считает Хумински, возможно сотрудничество в борьбе с терроризмом и контроле над ядерным вооружением. Это сотрудничество снизит общий градус напряженности между государствами.

В то же время, США и Россия конкурируют в Арктике. Эксперт из Канады Тимоти Чой считает, что у Вашингтона нет шансов опередить Москву в этом вопросе.