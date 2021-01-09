Горняков эвакуируют из горящей на Кузбассе шахты

Кемерово, 9 января. Эвакуация организована в шахте «Шерегешская», где произошло задымление, сообщил источник ФАН.

Спецслужбы получили сообщение о задымлении в шахте в 14:35. По предварительным данным, пожара внутри нет. По последним данным, из шахты вышли 145 рабочих. Погибших и пострадавших нет.

Шахта «Шерегешская» входит в состав горнорудного сегмента «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат».

В шахтах Асачинского золоторудного месторождения несколько дней назад произошло обрушение. В момент инцидента под завалами находились пять человек.