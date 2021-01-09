Топ-5 самых богатых людей планеты

Основатель Amazon Джефф Безос больше не самый богатый человек планеты. С наступлением 2021 года даже в мире миллиардеров произошли изменения. ФАН рассказывает о самых состоятельных людях мира, которые не по зубам даже пандемии COVID-19.

5 место

Президент компании модных сумок Louis Vuitton, француз Бернар Арно к 2021 году, наконец, сумел попасть в пятерку самых богатых людей планеты. Мировой кризис пошел на руку Бернару: за 2020 год доходы бизнесмена возросли на 4 млрд и составили 76 миллиардов долларов. Кроме того, Арно считается самым обеспеченным французом. Все неслучайно: Бернар работает по 24 часа в сутки, любит рисковать и ненавидит проигрывать. Наверное, в этом кроется история его успеха. Помимо Louis Vuitton, Арно владеет еще несколькими всемирно известными брендами: Hennessy (знаменитый коньячный дом), Moët (винодельческий дом Шампани), Givenchy (французский модный дом, специализирующийся на выпуске одежды, обуви и парфюмерии), Kenzo (модный дом, выпускающий вещи класса люкс). Несколько лет назад бизнесмен объединил все свои компании в одну — «LVMH». После этого доходы миллиардера выросли в разы. Не так давно компания приобрела американский ювелирный бренд Tiffany & Co. Арно неоднократно передавал миллионы долларов в благотворительный фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца».

4 место

На почетном четвертом месте расположился самый известный инвестор в мире — 90-летний американец Уоррен Баффетт. К 2021 году состояние Баффетта снизилось на пару миллиардов, но это не помешало ему остаться в списке самых богатых людей планеты с бюджетом в 82 миллиарда долларов. На протяжении всей жизни Уоррен занимался инвестициями. Первую акцию он приобрел в 11 лет. Уже в сознательном возрасте Баффетт покупал компании, в которых видел потенциал. Много вкладывал в них сил, времени и денег, а затем продавал значительно дороже.

Уоррен Баффетт является одним из крупнейших благотворителей в истории человечества. Он предпочитает отдавать деньги нуждающимся, а не приобретать на них тропические острова или скупать дорогие яхты. В 2010 Уоррен безвозмездно передал пяти благотворительным фондам около 37 миллиардов долларов, на тот момент это 85% своего состояния.

3 место

Последние несколько лет бывший создатель и крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс занимал второе место среди самых богатых людей планеты, уступая только Джеффу Безосу. В периоды с 1996 по 2007 год и с 2009 по 2016 год был самым состоятельным миллиардером в мире. Гейтс так же, как и Баффетт, жертвует на благотворительность рекордные суммы. С 1994 по 2010 год он вложил в личный благотворительный фонд более 28 миллиардов долларов. В феврале 2010 года Гейтс призвал богатейших предпринимателей передать половину имущества благотворительным организациям. Благодаря деньгам миллиардера во многих развивающихся странах удалось решить проблемы с полиомиелитом — острым вирусным инфекционным заболеванием, протекающим с поражением центральной нервной системы.

2 место

С 2017 по 2020 год включительно самым богатым человеком вселенной признавался американский предприниматель, основавший знаменитую интернет-компанию Amazon.com Джефф Безос. Кроме того, Безос владеет частной аэрокосмической компанией Blue Origin и издательским домом The Washington Post. По состоянию на 2021 год состояние Джеффа составляет 180 миллиардов долларов. Летом 2020 года, когда стоимость Amazon.com выросла почти на 90% из-за спроса на онлайн-покупки во время пандемии, собственность предпринимателя пересекла отметку 200 миллиардов. До открытия бизнеса Безос работал в инвестиционном фонде, после чего он загорелся идеей продавать книги через интернет. Так получил путевку в жизнь теперь уже легендарный интернет-магазин.

1 место

Как тебе такое, Илон Маск? Да, это случилось! Основатель, генеральный директор и главный инженер компании по производству космической техники SpaceX, генеральный директор компании Tesla, американский предприниматель и инженер, родившийся в ЮАР, — 49-летний Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Состояние Маска на январь 2021 года оценивается в 185 миллиардов долларов. За прошедший год капитал Илона, подумать только, увеличился более чем на 150 миллиардов. Таким образом, благосостояние предпринимателя в 2020 году продемонстрировало наивысший рост в истории. В прошлом году с 27 миллиардами Маск еле проходил в список 50 самых состоятельных людей. Илон, как и его коллеги, занимается благотворительностью. Например, в 2015 году он пожертвовал 10 миллионов долларов для Института будущего человечества на исследования контроля над искусственным интеллектом. В июле 2018 года бизнесмен предложил помощь в операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг. Была разработана специальная мини-подлодка, но тайские спасатели отказались от нее. Спелеолог Верн Ансворт назвал предложение миллиардера пиар-акцией и даже подал в суд на него. Присяжные, рассмотрев дело, приняли все же сторону Илона.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о самых разбогатевших в 2020 году российских миллиардерах. Владельцы крупных российских предприятий за 2020 год совокупно заработали порядка 13,8 миллиарда долларов. Также журналисты ФАН представили рейтинг влиятельных бизнесвумен в России. Возглавила список инвестор, девелопер, владелица отелей Елена Батурина.