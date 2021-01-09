Подсчитаны потери работающих пенсионеров в России из-за отмены индексации

Москва, 9 января. Работающие пенсионеры с 2016 года, когда власти ввели мораторий на индексацию выплат, уже лишились более триллиона рублей, заявил экономист Игорь Николаев.

Еще через два года сумма составит уже около 2 трлн, если индексация данной категории граждан так и не будет возвращена. Николаев напомнил, что правительство аргументирует решение не повышать пенсии трудоустроенным россиянам нехваткой средств в бюджете. Президент Владимир Путин в декабре все же поручил кабмину до 1 февраля подготовить предложения по данной проблеме, однако это не гарантирует положительного исхода. Николаев выразил уверенность, что профинансировать индексацию вполне можно за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Депутат Госдумы Евгений Марченко ранее предположил, что расходы, необходимые для индексации, будут зависеть от количества работающих пенсионеров. Речь может идти о примерно 200 млрд рублей. По его словам, все инициативы, идущие от главы государства, решаются оперативно, так что в наступившем году работающие пенсионеры могут надеяться на повышение выплат.