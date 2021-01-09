Экс-супруг Ани Лорак приехал на новогодние праздники к дочери

Москва, 9 января. Бывший муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, прилетел на новогодние праздники к дочери Софии. Он поделился кадрами веселого времяпрепровождения с наследницей.

Судя по Stories экс-супруга артистки, они с девятилетней Софией сходили в дельфинарий и магазин игрушек, посмотрели праздничные выпуски любимых мультфильмов и отпраздновали день рождения ее питомца. На одной из опубликованных фотографий Мурат показывает «романтический ужин» с дочкой, а на другой — аппетитный завтрак. Он назвал Софию своей «бесконечной любовью».

Ани Лорак развелась с мужем в начале 2019 года. Известно, что она не смогла пережить его измену и решила закончить эти отношения. София осталась жить с мамой в Москве, а бизнесмен прилетает к ней при первой возможности. Девочка хочет пойти по стопам звездной мамы и уже снялась в клипе на ее песню «Твоей любимой».

Под Новый год Ани Лорак поделилась с фанатами архивным семейным снимком. Она показала редкое совместное фото с двумя своими братьями.