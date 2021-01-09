Минобороны РФ анонсировало модернизацию вездеходов «Синяя птица»

Екатеринбург, 9 января. Стоящие на вооружении войск Центрального военного округа плавающие вездеходы «Синяя птица» пройдут модернизацию и капитальный ремонт до конца 2021 года.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, модернизированные машины будут задействованы в поисково-спасательном обеспечении запусков и посадок космических кораблей «Союз МС».

«При модернизации на поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1, ПЭМ-2 и ПЭМ-3 «Синяя птица» дополнительно будет установлено оборудование спутниковой связи, новые аэронавигационные комплексы, улучшена герметичность, а также обновлена внутренняя отделка салонов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в середине февраля 2021 года состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс». Ракета будет запущена с космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС топливо, кислород, воздух, питьевую воду и другие грузы.