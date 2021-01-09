Перечислены основные способы завести авто с севшим аккумулятором

Москва, 9 января. Автоэксперты поделились с водителями несколькими советами, как завести машину с севшим аккумулятором. Перечислены методы как простые, так и требующие определенных затрат.

Один из основных способов заставить машину завестись — попроситься на буксир или толкнуть машину руками. Но такой метод работает только с авто с механической коробкой передач. А вот вариант «прикурить» машину от другой уже более универсален.

Эксперты посоветовали подключить зарядное устройство или Power Bank, либо же приобрести в магазине автозапчастей новый аккумулятор. Завести машину можно также так называемым «кривым стартером».

При этом самый надежный вариант — вызвать эвакуатор и отвезти машину в сервис. Однако этот способ затратный как по средствам, так и по времени, отмечает «Авто.ру».

Эксперты ранее назвали основные ошибки водителей, способные «убить» автоматическую коробку переключения передач (АКПП).