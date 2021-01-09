Солдаты ВСУ заминировали блокпост у Попасной в Донбассе

Луганск, 9 января. Украинские войска продолжают осуществлять минирование территорий в Донбассе, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

Бойцами ВСУ были установлены шесть противотанковых мин на территории блокпоста, расположенного у населенного пункта Попасная, говорится в сообщении НМ ЛНР. Известно, что эта местность входит в зону ответственности 92-й бригады украинских войск.

«Также на асфальтированной дороге в 500 м к юго-западу от этого блокпоста зафиксирован боеприпас калибра 30 мм, установленный в вертикальном положении в готовности к боевому применению», — отметили в НМ Луганской Народной Республики.

Ранее представители ЛНР рассказали о размещении бронетехники ВСУ в районе населенных пунктов Новотошковское и Райгородка, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.