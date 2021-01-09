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«Птичка» с серпом и молотом заставила Twitter заморозить аккаунт штаба Трампа

«Птичка» с серпом и молотом заставила Twitter заморозить аккаунт штаба Трампа

Вашингтон, 9 января. Администрация Twitter приостановила работу аккаунта предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа после публикации провокационной картинки.

Социальная сеть ранее заблокировала личную страницу Трампа. После этого глава Соединенных Штатов обнародовал заявление, что Twitter не сможет заставить его молчать, в официальном аккаунте президента. Однако и эту запись администрация соцсети удалила.

На странице штаба Трампа в Twitter появилось аналогичное заявление с провокационной картинкой, на которой был изображен красный логотип социальной сети с изображением серпа и молота. После этой публикации работа аккаунта была приостановлена.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Трамп думает о создании площадки на замену Twitter.

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