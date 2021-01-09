Психолог сравнила «свадьбы» Бузовой и Волочковой

Психолог Марианна Абравитова назвала символическую церемонию Бузовой и Давы на Мальдивах развлечением от скуки и обычным шоу и высказалась против заключения браков «понарошку».

Напомним, кадры с мероприятия, похожего на заключение брака артистов, опубликовали на фанатской странице в Instagram. На ролике Ольга Бузова и Давид Манукян счастливо улыбаются друг другу и ставят подписи на документах.

На территории другого государства браки не признаются официальными, поэтому отношения нельзя назвать семейными, считает Марианна Абравитова. Психолог привела в пример свадьбу Анастасии Волочковой.

«Брак «понарошку» — как некий ритуал, он сознательно и бессознательно воспринимается всеми как игра. В данной ситуации это еще и другое государство. Если уж вы хотите что-то символическое, то посмотрите, как Волочкова сделала, когда заключала брак. Они такую закатили свадьбу здесь, в России, и какое-то время их брак продержался. А на чужой земле это вообще ничего не значит, это шоу. Значит, людям скучно, они решили развлечься», — поделилась мнением психолог.

Напомним, Анастасия Волочкова вышла замуж в 2007 году за Игоря Вдовина. Шикарная свадьба обошлась супругам в 1,5 миллиона евро. После развода Волочкова уверяла, что все торжество оплачивала сама, и потребовала от мужа возврата хотя бы части потраченных денег. По слухам, брак Волочковой и Вдовина тоже был неофициальным, а церемония была постановочной.

По мнению специалиста, нельзя построить серьезный брак, проведя фейковую роспись. Марианна Абравитова уверена в необходимости узаконивания отношений, иначе, по ее словам, союз превратится в игру и надоест влюбленным.

«После этого простроить серьезно союз невозможно. Общество тоже видит, что этот брак ненастоящий и начинает на него реагировать так же. Это игра, а люди долго не играют в одну и ту же игру. Если вы хотите серьезных отношений, нужна печать в паспорте. Понятно, что много браков разваливается и с печатью, но если мы говорим о создании семьи, то нужно узаконить отношения», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Психолог советует проводить символические свадьбы женатым парам, утратившим романтику и остроту во взаимоотношениях.

«Это будет импульсацией всего того хорошего, что есть в крепких брачных отношениях», — пояснила специалист.

Для тех, кто еще не скреплен официальными узами брака, свадьба «понарошку» ничем хорошим не обернется, считает Абравитова. По ее словам, для тех, кто провел постановочную церемонию где-то на острове, как Бузова и Дава, эмоции от настоящей свадьбы попросту утратят остроту.