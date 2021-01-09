Президент Туниса призвал усилить военное присутствие на границе с Ливией

Тунис, 9 января. Президент Туниса Каис Саид заявил о необходимости увеличить меры безопасности на границе с Ливией, сообщает издание Libya24.

Лидер высказался о террористической угрозе, которая наблюдается в североафриканской стране. По его мнению, на сегодняшний день важно усилить военное присутствие на разделительной линии между государствами.

Саид обсудил экстремистскую активность в Ливии с генеральным директором Управления разведки и безопасности обороны Хабибом Дейфом. Президент спросил его о готовности тунисской армии противостоять возможным нападениям на державу.

Арабское издание напомнило, что ранее силам североафриканской страны удалось арестовать опасных радикальных экстремистов, которые занимались подготовкой террористических акций, — Хамзу ан-Навали и Мухаммада аль-Абдули.

Федеральное агентство новостей сообщало, что посол Туниса и председатель Совета Безопасности ООН Тарик аль-Адаб объявил подробности проекта резолюции по наблюдению за режимом перемирия в Ливии.