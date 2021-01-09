Землетрясение магнитудой 4,1 балла зафиксировано у берегов Турции

Мугла, 9 января. Сильное землетрясение произошло в Эгейском море у берегов Турции, сообщает издание Milliyet.

Сотрудники обсерватории Кандилли зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1 балла. Инцидент случился в 07:30 утра по местному времени в 122 километрах на юг от курортного района Датча. Эпицентр залегал на глубине 14 км.

Информация о цунами пока не поступала, но жителей прибрежных городов и рыбаков предупредили о возможной опасности.

Турок и гостей республики просят соблюдать внимательность и осторожность при передвижении по улицам курорта и карантинные меры, введенные для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о серии землетрясений на Ближнем Востоке, в частности в Турции. Иностранных туристов призывают временно отказаться от поездок в сейсмоактивные районы. За последние несколько месяцев на территории страны фиксировались десятки подземных толчков магнитудой от 3 до 7,1 балла по шкале Рихтера.