Миру предсказали новую Великую депрессию

Москва, 9 января. Мир снова окажется на пороге Великой депрессии в текущем году, уверен бывший топ-менеджер финансового конгломерата Citi и автор трех бестселлеров Джим Рикардс.

Американская нацвалюта в скором времени может подешеветь на 50%, тогда как драгоценные металлы начнут сильно расти в цене. Из-за инфляции мир ждет Великая депрессия, уверен Джим Рикардс. Главной причиной такого прогноза являются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Он отметил, что деньги должны работать, но это условие не выполняется, когда все сидят дома. Рикардс привел в пример ситуацию, когда он оставил официантке чаевые в один доллар, та после смены расплатилась им за поездку в такси, а водитель, в свою очередь, рассчитался этим долларом на заправочной станции. Таким образом, на один доллар получилось товаров и услуг на три.

Российский рубль в новом году ожидают два сценария – позитивный или негативный, отмечают аналитики. Так, рубль может снизиться до 80-82 рублей за доллар при негативном сценарии, сообщил руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина РФ Самвел Лазарян. При положительном — 75-77 рублей за доллар, сообщает ФАН.