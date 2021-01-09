Психологи опасаются последствий затяжной апатии школьников на дистанционке

В 2021 году большинство школьников и студентов продолжают учиться дистанционно. Как онлайн-обучение влияет на психику детей, чем грозит затяжная апатия школьников и почему дистанционный формат нужно как можно скорее отменить, ФАН выяснил у экспертов.

Врач-психолог, экзистенциальный терапевт Татьяна Измайлова заявила, что современные дети попали в условия, трудно переносимые даже взрослыми. По словам специалиста, из-за этого обращение к психологам резко возросло.

«Отсутствие живого общения со сверстниками, отказ от участия в школьных мероприятиях, кружках, спортивных секциях — совокупность всех этих ограничений являет собой такой феномен, как социальная депривация, то есть лишение, сокращение возможности удовлетворять свои психические или социальные потребности. Сейчас мы видим, с каким трудом социальную депривацию переносят взрослые, чья психика относительно детской более крепкая», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Психолог отметила, что детям во время онлайн-обучения некуда девать энергию, поэтому у них появляется раздражительность, апатия и безразличие.

«Потребность в живом контакте — базовая для развития человека. Родители смогли убедиться, насколько ухудшилось поведение детей в условиях онлайн-обучения. Невозможность выразить агрессию через действия (спорт, творчество) вызывает у ребенка апатию, безразличие и пассивно-агрессивное поведение. Я думаю, что дистанционное обучение несет в себе достаточно минусов и уже есть серьезные причины задуматься о последствиях», — поделилась мнением Татьяна Измайлова.

Семейный психолог Мария Вагнер выделила еще несколько признаков нервного перенапряжения у школьников во время учебы онлайн. Специалист советует родителям изучить техники расслабления, чтобы уравновесить эмоциональное состояние ребенка.

«Помимо апатии, есть и другие, не менее тревожные симптомы, свидетельствующие о наличии нервно-психического перенапряжения у детей, например, перевозбуждение, нарушение сна, изменение пищевого поведения. Чтобы снизить напряжение, поможет обучение элементарным техникам расслабления, необходима просветительская работа с родителями, группы поддержки для детей», — рассказала Мария Вагнер.

Психолог авторского центра «Мир семьи» Вероника Матвиенок считает, что длительные онлайн-коммуникации могут привести к японской модели искажения человеческих взаимоотношений, а это может обернуться плачевными последствиями.

«Главная опасность дистанционных отношений в том, что отсутствие живого общения, замена эмоций знаками и эмодзи, влекут к дефициту эмоционального опыта. Дети школьного возраста лишаются уверенности в безопасности. Мы уверенно движемся к японской модели, когда демографическая проблема глобальна в силу невозможности коммуникаций между людьми. По большому счету нездоровая психика, сформированная в искаженных человеческих отношениях, ведет к невиданным вариациям в психиатрии и апогеем всего (следуя тенденциям той же Японии) станут попытки уйти из жизни. Сначала — как бедствие, потом — как норма», — заявила психолог.

Ранее ФАН писал о рассмотрении Госдумой законопроекта, который позволит Минпросвещения РФ устанавливать порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в школах. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, в чем суть закона об онлайн-обучении. Политик объяснил, что законопроект носит технический характер, поскольку формат удаленной работы применялся в школах еще до пандемии коронавируса, но нормативно не закреплялся.