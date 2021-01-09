Солдаты ВСУ разбирают на металлолом объекты инфраструктуры в Донбассе

Луганск, 9 января. Украинские военнослужащие в Донбассе безнаказанно занимаются мародерством, уничтожая дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, военнослужащие 14-й и 80-й бригад Вооруженных сил Украины осуществляют кражи кабеля и сопутствующего оборудования с действующих линий электропередач.

«Украинские военнослужащие разбирают на металл объекты гражданской инфраструктуры, срезают провода ЛЭП, а также под предлогом разминирования при помощи миноискателей производят поиск цветного метала под землей и извлекают из земли кабеля с целью продажи», — пояснил он.

Кроме того, украинские силовики продолжают размещать боевую технику на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Так, 8 января разведка ЛНР зафиксировала переброску двух боевых машин пехоты в населенные пункты Новотошковское и Райгородка.