Мишустин утвердил прожиточный минимум на 2021 год

Москва, 9 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее величину прожиточного минимума на текущий год.

Прожиточный минимум будет составлять 11 653 рубля. На этот раз размер прожиточного минимума правительство установило сразу на весь год, раньше рассчитывали только на текущий квартал.

Для пенсионеров эта величина составит 10 022 рубля, для несовершеннолетних 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан России 12 702 рубля, сообщается в постановлении. В 2021 году размер прожиточного минимума зависит от среднедушевого дохода по всей стране. В предыдущие периоды рассчитывали, основываясь на стоимости необходимых продуктов и товаров.