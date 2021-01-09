Российских автомобилистов предупредили о нововведениях в 2021 году

Москва, 9 января. Автолюбителей в России ожидают нововведения в порядок сдачи экзамена в ГИБДД, а также возможное введение штрафа за езду на шинах не по сезону.

Практический экзамен на вождение в этом году россияне будут проходить только в городских условиях, говорится в распоряжении МВД. Исключением станет езда на мотоциклах. Нововведение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Жители России в этом году также получат доступ к результатам работы автошкол. Желающие смогут увидеть, как много выпускников каждой автошколы сдали экзамен на права с первой попытки. Непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону во время езды в 2021 году войдут в список грубых нарушений.

Оформление полиса ОСАГО подорожало для нарушителей ПДД, сообщает Autonews. Езда по встречной полосе, проезд на красный свет и вождение в состоянии алкогольного опьянения обернутся самыми высокими ставками при оформлении ОСАГО.