СК переквалифицировал дело из-за роста числа погибших на турбазе в Норильске

Норильск, 9 января. Сотрудники СК приняли решение о переквалификации уголовного дела после схода лавины в Норильске. Причиной стала смерть трех человек, а не одного, как сообщалось ранее.

Под огромной массой снега оказалась горнолыжная база «Гора Отдельная». Почти вся лавина обрушилась на четыре домика для туристов.

Сначала спасатели обнаружили труп 38-летней женщины. Позднее в снегу были найдены мертвыми ее полуторагодовалый ребенок и 45-летний супруг. Уцелеть удалось только 14-летнему подростку. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Учитывая рост числа погибших, СК теперь расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.