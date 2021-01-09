Российским автомобилистам объяснили, за что начнут штрафовать в 2021 году

Москва, 9 января. Обновленный в 2021 году Кодекс об административных правонарушениях подразумевает новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Новый КоАП не предусматривает повышений действующих санкций за нарушения. Решение приняли в Министерстве юстиции Российской Федерации. Одним из важнейших дополнений в кодекс является обнуление нарушений ПДД. Это означает, что после оплаты штрафа следующее подобное несоблюдение правил не будет считаться повторным.

Искусственный интеллект начнет выявлять автомобилистов, которые общаются по телефону во время движения. За нарушение водители заплатят 1,5 тыс. руб. Нововведение пока заработает только на территории Москвы. Штрафы, согласно обновленному с 2021 года КоАПу, полагаются и за непристегнутый ремень — 1 тыс. руб.

Нарушители ПДД начнут платить больше за оформление полиса ОСАГО. МВД России будет передавать страховщикам сведения о несоблюдении правил: проезде на красный свет, превышении скорости и вождении в нетрезвом виде. Нововведение вступило в силу с 1 января 2021 года.