Звезда «Уральских пельменей» Рожков устроился работать на парковку

Москва, 9 января. Бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков решил сменить сферу деятельности. Он начал работать на парковке и пока не планирует возвращаться к творчеству.

Несколько дней назад на его странице в социальной сети Instagram появилось видео, на котором он признался в смене профессии. В ролике актер подтвердил, что действительно работает заливщиком катков. Рожков признался, что ему очень нравится его новое место работы.

Сейчас большую часть времени Рожков проводит на свежем воздухе, чем он очень доволен. Он отметил, что уже устал от душных залов и соскучился по простым удовольствиям.

«Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки. Эта работа приносит мне гораздо больше удовольствия и в финансовом плане очень нравится», — заявил юморист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Рожков не первый раз находит подработку. Из-за пандемии коронавируса ему пришлось приостановить творческую деятельность. В попытках заработать денег он уже работал электриком, о чем ранее заявлял своим подписчикам в соцсетях. Юморист отмечал, что по специальности он является электромонтером третьего разряда. Тогда поклонники поддержали звезду, похвалив его за нежелание сидеть без дела.

Пандемия коронавируса оставила без источников дохода многих звезд российского шоу-бизнеса. Певец Валерий Меладзе ранее призвал поклонников не считать жизнь артистов легкой. Он отметил, что звезды тратят огромное количество сил и времени на становление своей творческой карьеры, в связи с чем заслуживают уважение.