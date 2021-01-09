Житель Великобритании сдал на водительские права с 158 попытки

Лондон, 9 января. Рекордсменом по сдаче теории вождения автомобиля оказался британец. Мужчина потратил более 3600 фунтов стерлингов за 158 попыток, сообщает Select Car Leasing.

Портал уточнил, что запросил данные у официальных источников, а также отметил, что в Соединенном Королевстве самый сложный экзамен по вождению. Имя «победителя» не уточняется, однако известно, что за права он заплатил свыше 365 тысяч рублей.

На втором месте оказалась британка, которая сдала теоретическую часть экзамена с 117 попытки. Далее им предстоит пройти практику. Сайт отмечает, что никто не продержался больше 43 часов на ее сдаче.

В России специальные подразделения ГИБДД будут осуществлять более тщательный контроль за автошколами. Об этом ведомство сообщило в конце декабря 2020 года.