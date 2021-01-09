Малышева показала архивные кадры своей семьи

Москва, 9 января. Врач и телеведущая Елена Малышева трогательно рассказала о своих родителях. Ведущая опубликовала в Instagram видеоролик с фото и видео из семейного архива.

Малышева поблагодарила маму и папу за воспитание и образование. Она пошла по стопам родителей и, как они, стала врачом. В семье телеведущей «всегда был культ образования, учебы и медицины».

«Родители работали врачами в далекой Сибири. В Кузбассе. Но каждый раз они ездили учиться в Москву. И, представляете, мой папа отпускал маму на два месяца учебы в Москву. А сам оставался с тремя маленькими детьми дома. Потому что в нашей профессии, в медицине, невозможно нормально работать и лечить, если все время не учиться», — поделилась Малышева.

Личный рассказ врач сопроводила трехминутным видео, которое смонтировала ее 87-летняя мама. В ролике собраны кадры родителей Малышевой, ее брата и сестры. Ведущая объяснила, что родители заложили в ее сознание определенные принципы, их же она привнесла в воспитание собственных детей.

«Наша мама научила нас главному. Мы можем обижаться друг на друга, но мы всегда друг друга прощаем», — отметила Малышева.

Сыновья телеведущей живут в США. Старший сын, кардиолог по профессии, уже подарил своей звездной маме троих внуков. Мать Малышевой живет в России, она недавно переболела коронавирусом.

Елена Малышева известна как ведущая программы «Жить здорово!». Передача регулярно дает советы по правильному питанию, здоровому образу жизни, а также профилактике и лечению заболеваний.

Ранее врач заявила, что вакцина от коронавируса «Спутник V» соответствует всем необходимым требованиям и полностью безопасна. Она заверила, что массовая вакцинация поможет создать популяционный иммунитет.